На Партизанской улице ликвидировали несанкционированную свалку

Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга добилась ликвидации несанкционированной свалки на Партизанской улице.
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