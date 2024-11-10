У старейшего британского спутника Skynet-1A необъяснимо поменялась орбита — нея...

У старейшего британского спутника Skynet-1A необъяснимо поменялась орбита — неясно, кто и зачем это сделалСтарейший спутник Великобритании Skynet-1A по неизвестной причине изменил свою орбиту и теперь представляет угрозу столкновения с другими объектами в космосе, что по мнению экспертов, может привести к катастрофе.