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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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У старейшего британского спутника Skynet-1A необъяснимо поменялась орбита — нея...

У старейшего британского спутника Skynet-1A необъяснимо поменялась орбита — нея...

У старейшего британского спутника Skynet-1A необъяснимо поменялась орбита — неясно, кто и зачем это сделалСтарейший спутник Великобритании Skynet-1A по неизвестной причине изменил свою орбиту и теперь представляет угрозу столкновения с другими объектами в космосе, что по мнению экспертов, может привести к катастрофе.

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