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Бои на детской площадке в Подмосковье. Мигранты отправили русского мальчика в нокаут. Терпение людей лопнуло - готовятся облавы

Бои на детской площадке в Подмосковье. Мигранты отправили русского мальчика в нокаут. Терпение людей лопнуло - готовятся облавы

В подмосковном Одинцово группа подростков из мигрантских семей отправила русского мальчика в нокаут во время драки.

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Комментарии
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КК
Коля Колянов
👍🤝
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4 час.
ЕР
Елена Русская
А что делать? Митинги несанкционированные запрещены, бить морду, сразу статья. Кто рискнёт?Может собраться всем народом и случайно их затоптать 🤗?
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3 час.
Александр Батт
Таких надо судить и отправлять в детские колонии. Потом депортировать не взирая на возраст.
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1 час.

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