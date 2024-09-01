Бои на детской площадке в Подмосковье. Мигранты отправили русского мальчика в нокаут. Терпение людей лопнуло - готовятся облавы

В подмосковном Одинцово группа подростков из мигрантских семей отправила русского мальчика в нокаут во время драки.
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