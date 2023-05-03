3 мая в Архангельской области будет +6,+11°С

В среду в регионе — облачно с прояснениями.Как сообщает Северное УГМС, 3 мая пройдёт небольшой, местами умеренный дождь, днем на западе области с мокрым снегом.
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