Бэм Адебайо предпочел Эдвардса и Болла дуэту Дончича и Ривза: «Все, что будет происходить за пределами площадки, будет уморительным»

Центровой «Майами» Бэм Адебайо принял участие в подкасте The Makeshift, где ему предложили сравнить дуэт Энтони Эдвардса и Ламело Болла из «Миннесоты» с парой Луки Дончича и Остина Ривза из « Лейкерс ».