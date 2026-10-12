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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бэм Адебайо предпочел Эдвардса и Болла дуэту Дончича и Ривза: «Все, что будет происходить за пределами площадки, будет уморительным»

Центровой «Майами» Бэм Адебайо принял участие в подкасте The Makeshift, где ему предложили сравнить дуэт Энтони Эдвардса и Ламело Болла из «Миннесоты» с парой Луки Дончича и Остина Ривза из « Лейкерс ».

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