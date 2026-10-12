Бэм Адебайо предпочел Эдвардса и Болла дуэту Дончича и Ривза: «Все, что будет происходить за пределами площадки, будет уморительным»

Центровой «Майами» Бэм Адебайо принял участие в подкасте The Makeshift, где ему предложили сравнить дуэт Энтони Эдвардса и Ламело Болла из «Миннесоты» с парой Луки Дончича и Остина Ривза из « Лейкерс ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым