Я с ней только ради удобства… Я для нее – последний шанс

А

Александр24

Ну, если современные дуры не хотят учиться на чужих ошибках, то пусть учатся на своих, постоянно вступая в эти самые позорные "отношения", якобы, "притираясь" при этом и, надеясь, что их когда-то всё-таки возьмут замуж. Ваши грабли всегда с вами, но жаловаться на меркантильность мужиков, при вашем образе жизни, считаю просто смешным. Абсолютно никакого к вам сочувствия - это ваш выбор.