Морена Морана Одна девушка весом 67 килограммоввнезапно узнала о себе много нового.
Я с ней только ради удобства… Я для нее – последний шанс
Комментарии
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Майя Maja
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14 час.
А
Александр24
Ну, если современные дуры не хотят учиться на чужих ошибках, то пусть учатся на своих, постоянно вступая в эти самые позорные "отношения", якобы, "притираясь" при этом и, надеясь, что их когда-то всё-таки возьмут замуж. Ваши грабли всегда с вами, но жаловаться на меркантильность мужиков, при вашем образе жизни, считаю просто смешным. Абсолютно никакого к вам сочувствия - это ваш выбор.
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8 час.
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