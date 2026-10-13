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Командующий ВС Польши: Вероятно, наша ПВО будет готова через 3-4 года – это для меня больная тема

Командующий ВС Польши: Вероятно, наша ПВО будет готова через 3-4 года – это для меня больная тема

Польские вооружённые силы вынуждены на 80% отдавать свой ресурс на ПВО, что очень изматывает армию и требует больших усилий.

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