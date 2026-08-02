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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райли Саттер о «Шанхае»: «Много новых лиц, для всех нас это новый старт. Клуб не выходил в плей-офф с 2017 года, это наша главная цель»

Форвард « Шанхай Дрэгонс » Райли Саттер высказался о перспективах команды в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

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