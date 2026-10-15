Более 243 тысяч жилых домов в Оттаве были построены с применением асбеста. Это 59,7% от общего количества жилья в городе, отмечает в своем статистическом исследовании компания PatchBoyz Asbestos Removal.
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