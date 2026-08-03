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Царьград

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Госдума предложила предупреждать водителей об эвакуации через "Госуслуги"

Госдума предложила предупреждать водителей об эвакуации через "Госуслуги"

Депутаты из фракции "Новые люди" во главе с Владиславом Даванковым предложили законопроект, который обязывает уведомлять водителей через "Госуслуги" за 15 минут до эвакуации автомобиля, чтобы повысить удобство и снизить социальную напряжённость.

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