Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 928 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Петрович Канаев
    Я хренею от нашего правительства. Больше сказать нечего, а если хочется то только матом."Рожать приехала....
  • александр деев
    Никакой ответки с нашей стороны не будет.Опять повозмущаются и на той же жопе сядут.Центры принятий решений находятся...Вот так как-то об...
  • igor kim
    А на каком основании таджикам дают второе гражданство в России?"Рожать приехала....

Лимита заставляет русских детей ходить на бокс вместо скрипки. Школы покрывают травлю?

Лимита заставляет русских детей ходить на бокс вместо скрипки. Школы покрывают травлю?

Азербайджанского подростка из города Нижние Серги, пнувшего в грудь 14-летнюю девочку, задержали.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Попов
Занятия боксом не мешают занятиям математикой. Знаменитый Пифагор был олимпийским чемпионом по кулачному бою. Поэтому свою теорему мог доказать кому угодно, где угодно и когда угодно Ну может кроме чемпиона по бегу. Шутка. А вообще, я бы пацанам посоветовал заниматься лучше казачьим пластунским боем или русским кулачным.
Ответить
7 час.
ЕР
Елена Ратникова
С начало с диаспорами надо разобраться,выгнать пинком под зад.А все остальные шавки сами со своими выводками уедут в кишлаки.Защиты не будет и их не будет.Они ведут себя так нагло ,знают что их защищают диаспоры и наша продажная полиция.
Ответить
6 час.
Людмила Редько
А нашим ребятам все-таки надо учиться давать сдачи
Ответить
6 час.

Картина дня

наверх