Азербайджанского подростка из города Нижние Серги, пнувшего в грудь 14-летнюю девочку, задержали.
Лимита заставляет русских детей ходить на бокс вместо скрипки. Школы покрывают травлю?
Комментарии
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Александр Попов
Занятия боксом не мешают занятиям математикой. Знаменитый Пифагор был олимпийским чемпионом по кулачному бою. Поэтому свою теорему мог доказать кому угодно, где угодно и когда угодно Ну может кроме чемпиона по бегу. Шутка. А вообще, я бы пацанам посоветовал заниматься лучше казачьим пластунским боем или русским кулачным.
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7 час.
ЕР
Елена Ратникова
С начало с диаспорами надо разобраться,выгнать пинком под зад.А все остальные шавки сами со своими выводками уедут в кишлаки.Защиты не будет и их не будет.Они ведут себя так нагло ,знают что их защищают диаспоры и наша продажная полиция.
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6 час.
Людмила Редько
А нашим ребятам все-таки надо учиться давать сдачи
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6 час.
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