Лимита заставляет русских детей ходить на бокс вместо скрипки. Школы покрывают травлю?

Занятия боксом не мешают занятиям математикой. Знаменитый Пифагор был олимпийским чемпионом по кулачному бою. Поэтому свою теорему мог доказать кому угодно, где угодно и когда угодно Ну может кроме чемпиона по бегу. Шутка. А вообще, я бы пацанам посоветовал заниматься лучше казачьим пластунским боем или русским кулачным.

ЕР

Елена Ратникова

С начало с диаспорами надо разобраться,выгнать пинком под зад.А все остальные шавки сами со своими выводками уедут в кишлаки.Защиты не будет и их не будет.Они ведут себя так нагло ,знают что их защищают диаспоры и наша продажная полиция.