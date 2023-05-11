Просто шедевр: нейросеть показала «Властелин колец» таким, как если бы кино снял Уэс Андерсон

©Curious Refuge Блогеры, предположили, что в фильмах Андерсона Тимоти Шаламе исполнил бы роль Фродо Бэггинса, Билл Мюррей сыграл бы «загадочного волшебника» Гэндальфа, Тильда Суинтон – Галадриэль, Эдриан Броуди – Леголаса, а Уиллем Дефо – Смеагола.