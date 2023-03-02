Вестибюль № 1 станции «Площадь Восстания» вновь открыли на вход в Петербурге

Специалисты устранили техническую неисправность, из-за которой некоторое время не работал эскалатор. Вход открыли в вестибюль № 1 станции метро «Площадь Восстания» в городе на Неве утром 2 марта после устранения технической неисправности эскалатора.
Специалисты устранили техническую неисправность, из-за которой некоторое время не работал эскалатор. Вход открыли в вестибюль № 1 станции метро «Площадь Восстания» в городе на Неве утром 2 марта после устранения технической неисправности эскалатора.
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