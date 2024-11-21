Платить единым QR-кодом: Депутат Госдумы объяснил, кому выгоден новый алгоритм

В Госдуму внесён законопроект о введении универсального QR-кода при совершении безналичных расчётов. Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, кому платить единым QR-кодом будет выгодно и зачем такой алгоритм вообще нужен.