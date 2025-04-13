«Они могут похитить и тебя»: Почему этническая банда 13 лет держала русских в подвалах Скандальное решение Центрального районного…Сообщение Рабство в XXI веке: Как суд Новокузнецка отпустил «хозяев» подпольного цеха появились сначала на Ежедневные новости.