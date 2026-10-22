Минпросвещение РФ сообщило, что учебники по предмету "Духовно-нравственная культура России" для шестых и седьмых классов поступят в школы к 1 сентября 2027 года, согласно приказу, который добавил их в федеральный перечень.
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