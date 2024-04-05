Трудных подростков перевоспитали в диверсантов

Подростки пошли какие-то дебильные. Неужели не понимали, на что соглашались?!!

Молодец Людмила! Этого придурка министра образования давно пора хорошенько лечить!

виктор матвеев

Срок давать не10 лет а 50-60 чтобы и подыхали там на зоне и ни какого рецидива.