Как стало известно “Ъ”, до суда дошло первое в России уголовное дело о создании диверсионного сообщества.
Трудных подростков перевоспитали в диверсантов
Комментарии
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лл
лина любимцева
Подростки пошли какие-то дебильные. Неужели не понимали, на что соглашались?!!
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47 мин.
ВЛ
Виктория Лаврентьева
Молодец Людмила! Этого придурка министра образования давно пора хорошенько лечить!
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44 мин.
виктор матвеев
Срок давать не10 лет а 50-60 чтобы и подыхали там на зоне и ни какого рецидива.
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35 мин.
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