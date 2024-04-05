ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Трудных подростков перевоспитали в диверсантов

Трудных подростков перевоспитали в диверсантов

Как стало известно “Ъ”, до суда дошло первое в России уголовное дело о создании диверсионного сообщества.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Подростки пошли какие-то дебильные.  Неужели не понимали,   на что соглашались?!!
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47 мин.
ВЛ
Виктория Лаврентьева
Молодец Людмила! Этого придурка министра образования давно пора хорошенько лечить!
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44 мин.
виктор матвеев
Срок давать не10 лет а 50-60 чтобы и подыхали там на зоне и ни какого рецидива.
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35 мин.

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