Понедельник, 0️⃣8️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 💃🏽 Международный день цыган 🎬 День российской анимации 🇷🇺 День сотрудников военных комиссариатов в России 🗓 Памятные даты 📔 1158 год - во Владимире князь Андрей Боголюбский заложил православный храм - Успенский собор 📔 1766 год - в США выдан патент на первую изобретенную пожарную лестницу 📔 1911 год - голландским физиком Хейке Камерлинг-Оннесом, при изучении свойств ртути, охлаждённой до температуры жидкого гелия, открыто явление сверхпроводимости 📔 1918 год - в советской России взамен триколору принят красный флаг с серпом и молотом 📔 1920 год - учреждена высшая награда в Красной Армии – Почетное революционное оружие 📔 1966 год - Леонид Ильич Брежнев избран Генеральным секретарём ЦК КПСС 📔 1971 год - в Лондоне состоялся первый Всемирный конгресс цыган, приняты цыганский гимн и флаг 📔 2009 год - в Праге президенты США и России подписали договор о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений.