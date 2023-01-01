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«Желаю в новом году оставаться самим собой. Берите от жизни все и наслаждайтесь даже маленькими победами». Новогоднее поздравление от Дехтера

Дмитрий Дехтерюк написал новогоднее поздравление для болельщиков. «Йоу, всем салют от Дехтера. Желаю в новом году оставаться самим собой.

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