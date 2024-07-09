Philips Screeneo UL5 Smart: интеллектуальный проектор со сверхкоротким ходом

Проектор Philips Screeneo UL5 Smart - это интеллектуальный экземпляр со сверхкоротким ходом. Компания Филипс Projection представила на платформе Indiegogo свой новейший интеллектуальный проектор со сверхкоротким ходом – Philips Screeneo UL5 Smart.
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