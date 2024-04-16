КИЕВ, 16 апреля, ФедералПресс. Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что идея спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона о разделении помощи Украине и Израилю является позором.
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