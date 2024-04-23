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Газета.ру

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Матвиенко: после выборов у США появятся более здравые мысли о конфликте с РФ

Матвиенко: после выборов у США появятся более здравые мысли о конфликте с РФ

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко считает, что после президентских выборов в США у американского руководства появятся более здравые мысли о перспективах противостояния с РФ.

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