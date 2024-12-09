Более 1,5 тысячи вакансий для граждан с инвалидностью представили на ярмарке в Нижегородском кадровом центре «Работа России»

Ярмарка вакансий «Равные права — равные возможности» для соискателей с инвалидностью прошла на площадках 50 филиалов службы занятости населения и во флагманском офисе Нижегородского кадрового центра «Работа России» в Нижнем Новгороде.
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