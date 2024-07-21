Шайло Джоли-Питт публикует объявление об отказе от фамилии отца

Шайло, дочь известных актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта, решила отказаться от фамилии отца. Это заявление она сделала еще в мае, а информация об этом была опубликована на страницах лос-анджелесского издания Times.
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