Как социализм завоевывает умы западной молодежи и угрожает либеральному миру

Либеральный мир оказался на пороге экзистенциального кризиса легитимности, сообщает The Telegraph. Западная молодежь от 18 до 34 лет все больше теряет веру в капиталистическую систему и демократические ценности.
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