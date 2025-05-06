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В трех российских городах отключили мобильный интернет

В Туле, Ярославле и Саранске отключен мобильный интернет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что это объясняется профилактическими мерами борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

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