В трех российских городах отключили мобильный интернет

В Туле, Ярославле и Саранске отключен мобильный интернет. Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что это объясняется профилактическими мерами борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
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