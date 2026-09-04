Ученые в России подтвердил достоверность предсказания инфаркта за 10 лет

Российские ученые разработали математическую модель, способную более чем с 80% вероятностью оценивать риск развития инфаркта, других сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета на горизонте 10 лет.
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