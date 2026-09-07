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Царьград

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Водитель грузовика признал арест после ДТП с 12 пострадавшими

Водитель грузовика признал арест после ДТП с 12 пострадавшими

5 сентября грузовик столкнулся с микроавтобусом под Новосибирском, пострадали 12 человек. Водитель Howo, признанный виновником, был арестован до 5 ноября 2026 года.

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