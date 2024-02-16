В России утвердили частоты диапазона 5G. Спустя несколько лет обсуждений

Согласно новой таблице распределения полос радиочастот, в городах и густонаселенной местности для 5G будет использоваться диапазон 4,4-4,99 ГГцКак сообщают «Известия», полоса радиочастот 4400-4990 МГц (4,4-4,99 ГГц) предназначена для развития сетей связи на базе перспективных радиотехнологий подвижной службы.