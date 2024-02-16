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  • Walery
    Проволочная связь самая надежная для информирования граждан  при не дай Бог катастрофах, землетрясения, бомбардировок...Власти задумались...
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В России утвердили частоты диапазона 5G. Спустя несколько лет обсуждений

В России утвердили частоты диапазона 5G. Спустя несколько лет обсуждений

Согласно новой таблице распределения полос радиочастот, в городах и густонаселенной местности для 5G будет использоваться диапазон 4,4-4,99 ГГцКак сообщают «Известия», полоса радиочастот 4400-4990 МГц (4,4-4,99 ГГц) предназначена для развития сетей связи на базе перспективных радиотехнологий подвижной службы.

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