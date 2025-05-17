Глава ДНР Пушилин назвал ключевой город для обеспечения водой Донбасса

Город Славянск имеет ключевое значение в обеспечении водой Донецкой Народной Республики (ДНР) и лишь его освобождение и восстановление канала «Северский Донец — Донбасс» позволит полноценно восстановить подачу воды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии