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Над Италией вспыхнуло странное красное кольцо. Что это было?

Над Италией вспыхнуло странное красное кольцо. Что это было?

Фотографу удалось запечатлеть редкое явление. Итальянскому фотографу Вальтеру Бинотто удалось запечатлеть редкое атмосферное явление, которое представляло собой светящийся красный ореол в небе над коммуной Поссаньо на севере Италии 27 марта.

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