Над Италией вспыхнуло странное красное кольцо. Что это было?

Фотографу удалось запечатлеть редкое явление. Итальянскому фотографу Вальтеру Бинотто удалось запечатлеть редкое атмосферное явление, которое представляло собой светящийся красный ореол в небе над коммуной Поссаньо на севере Италии 27 марта.
Фотографу удалось запечатлеть редкое явление. Итальянскому фотографу Вальтеру Бинотто удалось запечатлеть редкое атмосферное явление, которое представляло собой светящийся красный ореол в небе над коммуной Поссаньо на севере Италии 27 марта.
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