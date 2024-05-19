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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хомуха о ЦСКА: «Не оправдал ожиданий руководства и болельщиков. С таким составом может бороться за топ-3 в РПЛ»

После 28 матчей армейцы занимают в таблице 6-е место. «Говорить о том, что ЦСКА провалил сезон, не стоит.

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