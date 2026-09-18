Китай осудил односторонние санкции США и потребовал не вмешиваться

Посольство Китая в Вашингтоне выразило несогласие с односторонними санкциями США, призвав не вмешиваться в международное сотрудничество.
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