От морщин и пигментных пятен поможет какао-масло и морковь

Какао-масло состоящее в основном и жирных кислот и, в частности, олеиновой мононенасыщенной жирной кислоты является хорошим проводником для других питательных веществ это происходит именно за счёт того что олеиновая жирная кислота хорошо впитывается кожей и доставляет полезные вещества вглубь кожи.