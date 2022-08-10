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Бензема выиграл 23-й трофей с «Реалом» и сравнялся с Хенто. Рекорд у Марсело – 25

Карим Бензема выиграл 23-й трофей с «Реалом». Случилось это после того, как мадридский клуб взял Суперкубок Европы, обыграв «Айнтрахт» (2:0).

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