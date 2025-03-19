Маркетологи обманули: дерматолог Быканов назвал три главных заблуждения о расширенных порах

В нашем представлении кожа считается здоровой, если она гладкая и ровная. На деле же у многих кожа на лице со множеством крошечных углублений напоминает кожуру апельсина Это наши расширенные поры, которые хочется непременно сузить и вообще истребить.
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