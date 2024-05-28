Надаль оценивает свою готовность к Олимпиаде-2024 после поражения на "Ролан Гаррос"

Знаменитый испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) 2024 года поделился своими планами относительно участия в Олимпийских играх 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии