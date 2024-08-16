В Сясьстрое благоустроили «Березовую рощу»

Все работы завершены, осталось лишь уладить бюрократические вопросы Телеканал ЛенТВ 24 рассказал, что в Сясьстрое, Волховском районе Ленинградской области, завершилось благоустройство общественной территории “Березовая роща”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии