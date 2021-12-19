Брежнев дал людям спокойно пожить и этим «похоронил» CCCР

19 декабря 2021 7:05Как правление самого человечного генсека стало золотым веком СССР, но положило начало его развалу Валентин АЛФИМОВ В ноябре 1974-го Леонид Брежнев тепло (во всех смыслах) принял президента США Джеральда Форда во Владивостоке.