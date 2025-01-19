Эксперт рассказал как Politico дезинформирует своих читателей

Американское издание Politico распространяет недостоверные высказывания президента России Владимира Путина, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в сообщении 18 января на своей странице в социальной сети Х.
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