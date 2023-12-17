Личная история фото: Shutterstock/Fotodom.ruЖизнь как в кино — не всегда хорошо, особенно если напоминает сюжет самой невероятной мыльной оперы, и все это происходит с вами.
«Родная сестра увела у меня мужа. Не знаю, как с этим жить дальше»
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Бывает и хуже ... У нас в доме молодая девушка начала спать с отчимом...Мать застала любовников в постели и выбросилась с 9 этажа... Насмерть...А б...той дочке хоть бы что ! Сейчас эта дочка уже старая , страшная , беззубая... У всех соседей по дому взяла взаймы деньги - и не отдает...Потому что бессовестная бомжиха.
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20 час.
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