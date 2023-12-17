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  • Владимир Акулов
    Бывает  и  хуже  ...  У  нас  в  доме  молодая  девушка  начала  спать  с  отчимом...Мать  застала  любовников  в  по...«Родная сестра ув...
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«Родная сестра увела у меня мужа. Не знаю, как с этим жить дальше»

«Родная сестра увела у меня мужа. Не знаю, как с этим жить дальше»

Личная история фото: Shutterstock/Fotodom.ruЖизнь как в кино — не всегда хорошо, особенно если напоминает сюжет самой невероятной мыльной оперы, и все это происходит с вами.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Бывает  и  хуже  ...  У  нас  в  доме  молодая  девушка  начала  спать  с  отчимом...Мать  застала  любовников  в  постели  и  выбросилась  с  9  этажа...  Насмерть...А  б...той  дочке  хоть  бы  что  !  Сейчас  эта  дочка  уже  старая  ,  страшная   ,  беззубая... У  всех  соседей  по  дому  взяла  взаймы  деньги  -  и  не  отдает...Потому  что  бессовестная  бомжиха.
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