«Родная сестра увела у меня мужа. Не знаю, как с этим жить дальше»

ВА

Владимир Акулов

Бывает и хуже ... У нас в доме молодая девушка начала спать с отчимом...Мать застала любовников в постели и выбросилась с 9 этажа... Насмерть...А б...той дочке хоть бы что ! Сейчас эта дочка уже старая , страшная , беззубая... У всех соседей по дому взяла взаймы деньги - и не отдает...Потому что бессовестная бомжиха.