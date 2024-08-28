В ЛНР осудили женщину, покушавшуюся на экс-главу таможенного комитета

Лишение свободы сроком на 15 лет за покушение на экс-председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики Юрия Афанасьевского назначил обвиняемой жительнице Новоайдарского района ЛНР суд, 28 августа сообщает пресс-служба следственного комитета по ЛНР.
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