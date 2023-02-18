Daily Storm

575 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Зачем России нужна эта гомосяцкая страна? Отозвать послов и закрыть все посольства, разорвать все отношения! Негоже В...Нидерланды объяви...
  • Вовладар Даров
    Это все от безнаказанности и гуманности законов, проявляют такую блатоту низкие люди!Полиция задержала...
  • Валентин Воробьев
    Жадность фраера Дерипиську заи@алаУкраина национали...

The Athletic: британский миллиардер Рэтклифф официально подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

The Athletic: британский миллиардер Рэтклифф официально подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

Конкурент бизнесмена за приобретение клуба — катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль ТаниВладелец британского химического концерна Ineos Джим Рэтклифф официально подал заявку на покупку английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх