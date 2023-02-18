The Athletic: британский миллиардер Рэтклифф официально подал заявку на покупку «Манчестер Юнайтед»

Конкурент бизнесмена за приобретение клуба — катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль ТаниВладелец британского химического концерна Ineos Джим Рэтклифф официально подал заявку на покупку английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Конкурент бизнесмена за приобретение клуба — катарский шейх Хамад бин Джасим бин Джабер Аль ТаниВладелец британского химического концерна Ineos Джим Рэтклифф официально подал заявку на покупку английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».
Свежие комментарии