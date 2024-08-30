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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новая игра от создателей Mass Effect и Doom – The Forever Winter – станет доступна в раннем д...

Новая игра от создателей Mass Effect и Doom – The Forever Winter – станет доступна в раннем д...

Новая игра от создателей Mass Effect и Doom – The Forever Winter – станет доступна в раннем доступе уже в сентябреКоманда разработчиков, за плечами которых работа над такими хитами, как Mass Effect, Doom и Horizon: Zero Dawn, готовит к выпуску свой новый проект.

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