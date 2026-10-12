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Царьград

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Пенсионер 12 лет прятал арсенал с РПГ-18 на Кубани

Пенсионер 12 лет прятал арсенал с РПГ-18 на Кубани

70-летний житель Успенского района 12 лет хранил найденные в лесу ружья и боеприпасы, не сдав их в полицию.

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