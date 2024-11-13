В Турции заявили о необходимости альтернативы SWIFT для торговли с Россией

Использование платежных систем, альтернативных SWIFT, должна использовать Турция, чтобы не попасть в зависимость от Запада при торговле с Россией, заявил турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan («Родина») Орчун Гёктюрк 12 ноября журналистам.
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