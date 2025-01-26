Транспортные полицейские ЛОП на станции Унеча провели «День воинской славы России» для учеников городской школы №1

Старший инспектор по делам несовершеннолетних ЛОП на станции Унеча майор полиции Екатерина Кускова и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МОУ СОШ № 1 Ольга Мельникова провели патриотический урок для учащихся, приуроченный ко Дню снятия блокады Ленинграда.