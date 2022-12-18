Рудковская о Косторной в шоу Плющенко: «Алене нравится у нас выступать. Будут еще более интересные и захватывающие элементы, пока только начало»

Продюсер, жена Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о дебюте Алены Косторной в парном катании на шоу Плющенко.

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