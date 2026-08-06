Вердикт присяжных не переубедить: прокурор назвала условия для отмены приговора убийцам аниматоров в Усть-Лабинске

Вердикт присяжных не переубедить: прокурор назвала условия для отмены приговора убийцам аниматоров в Усть-ЛабинскеРезонансное дело об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко дошло до приговора в июле 2026 года — спустя три года после трагедии.