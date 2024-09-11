Как прошли дебаты Трампа и Харрис: мрачные прогнозы и взаимные обвинения Евгения КомароваДебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис, состоявшиеся в Филадельфии, начались с официального рукопожатия, но вскоре переросли в бурное обсуждение ключевых тем.