Как прошли дебаты Трампа и Харрис: мрачные прогнозы и взаимные обвинения Евгения КомароваДебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Камалой Харрис, состоявшиеся в Филадельфии, начались с официального рукопожатия, но вскоре переросли в бурное обсуждение ключевых тем.
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